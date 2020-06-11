أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الهند ترفع حظرا على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين

11:19 ص الخميس 11 يونيو 2020
الهند ترفع حظرا على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين

عقار هيدروكسي كلوروكين

(وكالات):

قال وزير هندي إن بلاده رفعت حظرا على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو عقار مضاد للملاريا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد ”يكون ورقة رابحة“ في مكافحة جائحة كوفيد-‭19‬.

وقال وزير المواد الكيماوية والأسمدة الهندي ساداناندا جودا على تويتر إن ”إدارة الأدوية وافقت على رفع حظر تصدير هيدروكسي كلوروكين ايه.بي.آي وكذلك المُركبات“، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وذكر جودا أن الشركات المصنعة، باستثناء الوحدات المخصصة للتصدير وتلك الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة، ستظل ملزمة بتوريد 20 بالمئة من إنتاجها إلى السوق المحلية.

وحظرت الهند، وهي مُصدر رئيسي للأدوية التي لا تخضع للحماية بموجب حقوق براءات الاختراع لجميع أنحاء العالم، تصدير الدواء ومُركباته في مارس حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد.

لكنها خففت بعض هذه القيود في أبريل وشحنت 50 مليون قرص من الدواء إلى الولايات المتحدة في ذلك الشهر.

وأنعش حديث ترامب عن هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا الآمال بشأن العلاج، لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يستخدم بالفعل منذ عقود.

هيدروكسي كلوروكين الهند فيروس كورونا

الخبر التالى:

فيضانات تقتل 20 شخصا على الأقل في الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد جديدة للحظر وفتح المساجد.. 6 قرارات للحكومة للتعايش مع كورونا