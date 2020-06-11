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كورونا في باكستان: الإصابات 119 ألفا و536 والوفيات 2356

10:05 ص الخميس 11 يونيو 2020
كورونا في باكستان: الإصابات 119 ألفا و536 والوفيات 2356

أرشيفية

إسلام آباد- (د ب أ):
أكدت السلطات الباكستانية، الخميس، تسجيل 101 حالة وفاة جديدة ناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم واحد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2356 شخصا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية الباكستانية.
وأفادت الصحيفة بارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية إلى 119,536 حالة، بعد تسجيل 5834 إصابة جديدة، بحسب أحدث أرقام المركز الوطني للقيادة والعمليات.
وقد أجرت باكستان حتى الآن 780,825 فحصا للفيروس، منهم 26,573 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد تعافى 38,391 مريضا بالفيروس في البلاد، فيما لا يزال هناك كثيرون في حالة حرجة.

فيروس كورونا باكستان السلطات الباكستانية

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