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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 119536 حالة

08:24 ص الخميس 11 يونيو 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 119536 حالة

كورونا في باكستان

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 119536 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 2356 حالة.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس أنه تم تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة في إقليمي "البنجاب" الذي يوجد به 45463 حالة و"السند" الذي بلغ فيه عدد الحالات 43790 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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باكستان - (أ ش أ): إسلام أباد فيروس كورونا

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