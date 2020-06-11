ألمانيا تسجل 555 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا
برلين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا صباح اليوم الخميس تسجيل 555 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أمس.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا منذ بدء تفشي الفيروس إلى 185 ألفا و416 حالة، حسب معهد روبرت كوخ.
كما سجلت البلاد 26 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 8755 شخصا.
وتعافى 400 شخص، ليصل إجمالي من تعافوا من الفيروس إلى 171 ألفا و200 شخص، حسب المعهد.
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