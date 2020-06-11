جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى المليونين

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ليل الأربعاء/الخميس (بالتوقيت المحلي) أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطت مليوني شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم حتى الآن في عدد الإصابات بالفيروس، وتأتي بعدها البرازيل وروسيا وبريطانيا، وجميعها سجلت أقل من مليون إصابة مؤكدة.

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، حيث تقوم الولايات المتحدة بإعادة فتح اقتصادها، وذلك إلى جانب استمرار المظاهرات المناهضة للعنصرية واقتراب الأشخاص المشاركين في تلك المظاهرات من بعضهم البعض بشكل كبير.

وحسب جونز هوبكنز، شهدت 19 ولاية على الأقل ارتفاعا في إجمالي حالات الإصابة المسجلة خلال الأيام الثلاثة الماضية وخاصة في مشيجان وساوث كارولينا وأريزونا وأركانسو.

وتوفي أكثر من 112 ألف أمريكي جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية تفشيه، بحسب الجامعة.