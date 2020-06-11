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ميركل تبحث مع رئيس مجلس الدولة الصيني تداعيات كورونا والعلاقات الثنائية

07:11 ص الخميس 11 يونيو 2020
ميركل تبحث مع رئيس مجلس الدولة الصيني تداعيات كورونا والعلاقات الثنائية

أنجيلا ميركل

برلين/بكين - (د ب أ):
من المقرر أن تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تداعيات جائحة فيروس كورونا في مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، إنه من المتوقع أن يبحث القائدان أيضا العلاقة الثنائية والقضايا الاقتصادية والدولية خلال الاجتماع المقرر الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

وربما يتم التطرق أيضا إلى إلغاء قمة أوروبية صينية كبرى كان من المقرر أن تنعقد في سبتمبر بمدينة لايبزيج الألمانية، لكنها ألغيت بسبب الجائحة.

وتعد كيفية تحفيز التجارة بين البلدين بعد الانكماش الذي سببه تفشي المرض، وعلى خلفية التوترات المتزايدة بين بكين وواشنطن ، إحدى القضايا الرئيسية بين ألمانيا والصين.

وتعد الصين من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا.

أنجيلا ميركل برلين ألمانيا فيروس كورونا

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