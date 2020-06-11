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الخارجية الأمريكية: التطبيع الكامل مع كوريا الشمالية يتطلب تحسين أوضاع حقوق الإنسان

12:27 ص الخميس 11 يونيو 2020
الخارجية الأمريكية: التطبيع الكامل مع كوريا الشمالية يتطلب تحسين أوضاع حقوق الإنسان

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - أ ش أ

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في تقريرها السنوي للحريات الدينية اليوم الأربعاء - إن الولايات المتحدة أوضحت لكوريا الشمالية أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان - بما في ذلك حرية الاعتقاد - أمر ضروري للتطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن بيونج يانج تواصل إنكار حق شعبها في حرية الاعتقاد ترتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وشمل التقرير الفترة من أول يناير وحتى 31 ديسمبر من عام 2019 وتضمن ملاحظات رصدتها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، ونشرته عبر موقعها على الإنترنت، منوهًا بأن حكومة كوريا الشمالية تواصل التعامل بقسوة مع المنخرطين في أي نشاط ديني، فضلًا عن انغلاق الحكومة وعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات في التوقيت المناسب ما يصعب التحقق من الاعتقالات والعقوبات.

يذكر أن الولايات المتحدة، تصنف كوريا الشمالية منذ 2001، كدولة مثيرة للقلق على نحو خاص بسبب الانتهاكات البالغة بشكل خاص للحريات الدينية، حيث جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التصنيف والعقوبة المصاحبة له في ديسمبر الماضي.

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