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السودان: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

11:56 م الأربعاء 10 يونيو 2020
السودان: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

كورونا في السودان

الخرطوم - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة، فيما تم شفاء 75 حالة.

ذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 88 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ288 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6582 حالة، بينها 401 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2202 أشخاص.

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