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قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في العراق

11:32 م الأربعاء 10 يونيو 2020
قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في العراق

أرشيفية

(وكالات):

أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ.

وقالت الخلية إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تُذكر"، بحسب ما نقلته "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف أن "الصاروخ انطلق من قرب ملعب الشعب".

قصف صاروخي العراق المنطقة الخضراء

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