قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في العراق

(وكالات):

أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ.

وقالت الخلية إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تُذكر"، بحسب ما نقلته "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف أن "الصاروخ انطلق من قرب ملعب الشعب".