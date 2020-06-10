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البيض الأبيض: نضع اللمسات الأخيرة لمقترحاتنا لإصلاح الشرطة

10:57 م الأربعاء 10 يونيو 2020
البيض الأبيض: نضع اللمسات الأخيرة لمقترحاتنا لإصلاح الشرطة

البيت الأبيض

وكالات

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه يضع اللمسات الأخيرة حول مقترحاته بشأن إصلاح الشرطة في البلاد، داعيا إلى عدم تشويه صورة الشرطة، حسبما ذكرت رويترز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن العمل على المقترحات بشأن الإصلاح يقترب من مرحلته النهائية.

وتابعت أن المقترحات سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة واستبعدت الحد من حصانة الشرطة ضمن الإصلاح.

وتطرقت إلى شكاوى مسؤولين في الشرطة من تعرضهم لتشويه سمعتهم من قبل وسائل الإعلام، داعية للكف عن ذلك و"الاعتراف بأننا جميعنا في أمان لأن أفراد الشرطة يؤدون واجبهم كل يوم".

وانتقدت ماكيناني تصريحات النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر، التي وصفت الشرطة بـ "السرطان" في وقت سابق.

البيت الأبيض كايلي ماكيناني الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية

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