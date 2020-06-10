بعد مقتل فلويد.. قاموس "ميريام-وبستر" الأمريكي يُعدل تعريف العنصرية
لندن - (بي بي سي)
قرر قاموس ميريام-وبستر الأمريكي تحديث تعريفه لكلمة عنصرية بعد تلقي رسالة دعت إلى أن يتضمن التعريف الإشارة إلى "الظلم المنتظم".
وردت محررة على الطلب، الذي قدمته خريجة جامعية عبر البريد الإلكتروني، بالموافقة على تحديث تعريف المعجم للكلمة.
ويأتي القرار مع استمرار احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية بعد مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية.
وكان فلويد، وهو أمريكي من أصول أفريقية، قد توفي بعد أن وضع شرطي ركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.
وقالت محررة القاموس، مز ميتشام، إنها علمت بأن البعض يستشهد بالقاموس للتأكيد على أنهم لا يتصفون بالعنصرية على الرغم من الطريقة التي ينظرون بها إلى الملونين. ولذا، شعرت بأن التعريف بحاجة إلى أن يعكس قضايا أوسع نطاقا بشأن العنصرية في المجتمع.
وقالت ميتشام لمحطة سي إن إن: "ظللت أقول لهم إن التعريف ليس مسؤولا عما يحدث بالفعل الآن في العالم".
وقال مدير تحرير ميريام-وبستر، بيتر سوكولوفسكي، لوكالة فرانس برس إن التعريف الثاني سوف يُحدّث ليعكس ما طُلب.
وقال: "سوف نجعل ذلك أكثر جلاء في الطبعة القادمة".
وأضاف أن "المراجعة المتواصلة جزء من العمل لجعل القاموس معاصرا، اعتمادا على معايير صارمة وعلى البحوث التي نجريها من أجل وصف اللغة كما تستخدم بالفعل".
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