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كازاخستان تؤيد تسوية تسوية النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي على أساس القانون الدولي

09:53 م الأربعاء 10 يونيو 2020
كازاخستان تؤيد تسوية تسوية النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي على أساس القانون الدولي

الجيش الإسرائيلي

القاهرة - أ ش أ

أكد شهرات نوريشيف، نائب أول وزير خارجية كازاخستان، أن بلاده تؤيد تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، وكذلك دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش في سلام وأمان مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان لسفارة كازاخستان بالقاهرة حول مشاركة كازاخستان في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة عن طريق الفيديوكونفرانس، والذي عقد اليوم لمناقشة الأوضاع في فلسطين؛ حيث اتخذ المشاركون موقفاً جماعياً تجاه خطة فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضى الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية.

وأضاف أن كازاخستان تدعو الأطراف المتنازعة إلى التخلي عن الخطوات الأحادية واستئناف عملية المفاوضات على أساس مبدأ "دولتين لشعبين" دون شروط مسبقة، مؤكدا أن الحوار البناء القائم على اللاعنف بين الأطراف المعنية هو السبيل الوحيد والمناسب للتغلب على أى تناقضات فيما بينهم.

يشار إلى أن وزارتي الخارجية السعودية والفلسطينية قامتا بتنظيم هذا الاجتماع الطارئ بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والذي شارك فيه وفود من أكثر من 39 دولة، منها 24 دولة شاركت على المستوى الوزاري.

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شهرات نوريشيف كازاخستان فلسطين إسرائيل

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