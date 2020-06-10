أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

لليوم الثاني.. بريطانيا تسجل أكثر من 200 وفاة جديدة بكورونا

08:26 م الأربعاء 10 يونيو 2020
لليوم الثاني.. بريطانيا تسجل أكثر من 200 وفاة جديدة بكورونا

وفيات كورونا

(وكالات):

سجلت السلطات الصحية البريطانية لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 200 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال 24 ساعة، بعد تراجع حاد في معدل الوفيات الاثنين والأحد الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء عن 245 وفاة جديدة جراء الجائحة خلال 24 ساعة، حتى الساعة الخامسة من يوم أمس الثلاثاء، مقابل 286 وفاة رصدتها أمس الثلاثاء، و55 وفاة الاثنين و77 وفاة الأحد.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة إلى 41128 حالة وفاة، في ثانية أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

ورصدت الوزارة اليوم 1003 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 1387 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 290143.

وأجري في المملكة المتحدة خلال يوم أكثر من 170 ألف فحص طبي لتشخيص حالات كورونا، ما يرفع عدد الفحوص الكلي إلى أكثر من 6.042 مليون فحص.

وفيات كورونا السلطات الصحية البريطانية فيروس كورونا وزارة الصحة البريطانية

الخبر التالى:

"الصحة العالمية": لن نسمح بأن تكون إفريقيا حقل تجارب أي لقاح

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة