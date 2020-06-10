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الولايات المتحدة تكشف موعد تحسّن اقتصادها

07:22 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الولايات المتحدة تكشف موعد تحسّن اقتصادها

ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي

(وكالات):

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي بدأ بالفعل ينفض عن نفسه غبار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ستيفن منوتشين أنه سيتحسن "تحسنا كبيرا" في الربعين الثالث والرابع من العام.

وأفاد وزير الخزانة في شهادة مكتوبة بأن بيانات الوظائف والإحصاءات الاقتصادية الأخرى "تظهر أننا بصدد إعادة فتح قوية وتدريجية".

يشار إلى أن منوتشين يمثل أمام لجنة الشركات الصغيرة بمجلس الشيوخ الأمريكي لمراجعة التقدم في برامج قروض الإنقاذ الاتحادية من تداعيات فيروس كورونا.

وكان وزير الخزانة الأمريكي قد حذر في أواخر مايو من تعرض اقتصاد الولايات المتحدة لأضرار "لا رجعة فيها" بسبب جائحة فيروس كورونا في حال عدم إعادة فتح المنشآت المغلقة في أقرب وقت.

وأكد حينها، أنه من بالغ الأهمية إعادة الناس إلى أعمالهم بطريقة آمنة، مشيرا إلى أنه "لا يجب أن يضحي أي عامل بحياته" لرفع المؤشرات الاقتصادية.

واعتبر منوتشين في تصريح سابق، أن الولايات المتحدة "ستخرج من هذه الجائحة أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى"، متوقعا أن يسجل الاقتصاد تحسنا في الربعين الثالث والرابع.

ستيفن منوتشين الولايات المتحدة فيروس كورونا وزارة الخزانة الأمريكية

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