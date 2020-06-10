البحرية اليونانية: تركيا تواصل توريد الأسلحة إلى ليبيا

أثينا - أ ش أ

اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية، سفينة تركية يشتبه في أنها تحمل أسلحة وذخيرة، متوجهة إلى ليبيا، وفق ما ذكر مصادر إعلامية يونانية.

وقالت المصادر، - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم /الأربعاء/ - إن الفرقاطة اليونانية تشارك في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي قبالة سواحل أفريقيا، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا "بتعقب سفينة تركية يشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا".

وأوضحت القناة - نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع اليونانية - أن السفينة التركية كانت مصحوبة بفرقاطتين تركيتين.

وجرى إرسال "إشارة" إلى السفينة التركية، لكن دون رد .. وبعدها، حلقت طائرة هيليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية فوق السفينة التركية لطلب إذن تفتيش الشحنة، قبل أن يتم رفض الطلب.

وبذلك، تواصل تركيا انتهاك قرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفي مارس 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا".

ويشمل ذلك القرار، الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.

وسبق للجيش الوطني الليبي أن قد قدم دلائل على التورط التركي في ليبيا، سواء من خلال توريد الأسلحة، أو بإرسال مرتزقة للقتال في صفوف حكومة طرابلس.