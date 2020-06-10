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ترامب يطالب سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال

04:44 م الأربعاء 10 يونيو 2020
ترامب يطالب سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال

دونالد ترامب

وكالات:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلطات نيويورك بفتح الولاية لاستئناف الأعمال.

وأضاف ترمب في تغريدة له أن ولاية نيويورك تقتل الشركات الصغيرة، وقال "دعهم يفتحون بشكل صحيح!".

ويعارض عدد من حكام الولايات في أمريكا رغبة ترمب في إعادة سريعة لفتح الاقتصاد في ظل عدم وجود علاج لفيروس كورونا المستجد.

وأشاد ترامب الجمعة الماضية بالتراجع الذي سجله معدل البطالة، قائلا إن الاقتصاد يقلع مثل "مركبة صاروخية"، متعهدا بإنجاز تعاف سريع من التباطؤ جراء الفيروس التاجي.

وقال ترمب إن "اليوم ربما يمثل العودة الأكبر في التاريخ الأميركي، ولن يتوقف هنا، بل سيستمر.. لا أحد يتوقع ذلك".

وأشار إلى أن التعافي الحقيقي سوف ينطلق خلال عام 2021، مشددا على أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التعامل مع الجائحة مستقبلا. ولا يزال معدل البطالة فوق مستوى 13 بالمئة، على الرغم من تراجعه في مايو.

وكان الرئيس الأمريكي قد مارس مرارا ضغوطا لتخفيف قيود الإغلاق بشكل أكبر، وإعادة فتح الاقتصاد في كل أنحاء الولايات. وقال إننا "نقوم بفتح (الاقتصاد) بقوة شديدة".

وذكر أن تعافي الاقتصاد الأمريكي له تأثير إيجابي على النمو العالمي. وقال إننا "قوة إيجابية. نحن مفتاح العالم بطريقة ما".

ترامب سلطات نيويورك فيروس كورونا

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