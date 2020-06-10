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العراق .. اعتقال عنصرين من داعش مطلوبين بتهمة الإرهاب بالأنبار

03:50 م الأربعاء 10 يونيو 2020
العراق .. اعتقال عنصرين من داعش مطلوبين بتهمة الإرهاب بالأنبار

أرشيفية

بغداد- (أ ش أ):
أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار في العراق ، اليوم الأربعاء، عن اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" مطلوبين بتهمة الإرهاب بعملية أمنية في صحراء الأنبار.
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بناء على توجيهات وتعليمات قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار بمتابعة الخلايا النائمة وعناصر تنظيم داعش الإرهابي ألقت مديرية شرطة قضاء البغدادي القبض على كل من الإرهابي (علي عطالله عبد ملاجي) والإرهابي (فلاح حميد محمود)".
وأكدت القيادة أن "المعتقلين مطلوبان وفق المادة 4 إرهاب"، مبينة أن العملية تمت "في صحراء الأنبار (وادي الحجيه)".

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