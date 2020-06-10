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جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملاً إرهابياً في جمهورية القرم

03:39 م الأربعاء 10 يونيو 2020
جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملاً إرهابياً في جمهورية القرم

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عن إحباطه تنفيذ عمل إرهابي في مدينة سيمفيروبول بجمهورية القرم، واعتقال خمسة متطرفين كانوا يعدون لتفجير في إحدى الأسواق التجارية.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للجهاز -وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية- : "تم منع هجوم إرهابي في مدينة سيمفيروبول بجمهورية القرم. المعتقلون هم خمسة مواطنين روس. وكان المعتقلون يعدون لتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد أسواق مركز الجمهورية، كما روجوا أيديولوجية الإرهاب والتطرف على الإنترنت".

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على قنابل يدوية الصنع وأسلحة نارية وبيضاء.

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