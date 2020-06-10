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الخارجية الروسية: واشنطن وموسكو وكابول بصدد عقد مشاورات عبر الإنترنت 15 يونيو

02:57 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الخارجية الروسية: واشنطن وموسكو وكابول بصدد عقد مشاورات عبر الإنترنت 15 يونيو

المبعوث الخاص الروسي زامير كابولوف

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير الإدارة الأسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية،، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، أن مشاورات بين الولايات المتحدة وروسيا و أفغانستان ستعقد، يوم 15 يونيو .

وقال كابولوف في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "من المقرر إجراء مشاورات ثلاثية يوم الإثنين المقبل " .

ولفت كابولوف إلى أن "هذه ليست صيغة جديدة ، بل مجرد مشاورات ستعقد بناء على طلب وزير الخارجية الأفغاني "أتمار". لقد وافقنا على التواصل مع بعضنا البعض " .

يذكر أنه بالإضافة إلى كابولوف نفسه، سيشارك في المشاورات كل من الممثل الخاص الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل، ووزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، محمد حنيف أتمار.

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