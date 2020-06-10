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ألمانيا تحذر من خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية

02:20 م الأربعاء 10 يونيو 2020
ألمانيا تحذر من خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية

هايكو ماس

غزة- (أ ش أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن مخاوف وقلق بلاده من خطة الضم الإسرائيلية، مؤكدًا أنها لا تتماشى مع القانون الدولي، لافتًا إلى دعم برلين لحل الدولتين من خلال المفاوضات.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، في إسرائيل اليوم الأربعاء "عرضت موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي المعارض لخطة الضم الإسرائيلية لأنها لا تتماشى مع القانون الدولي". وأضاف "نحن ندعم حل الدولتين من خلال المفاوضات ويجب تجديد محادثات السلام، وحان الوقت للدبلوماسية والمفاوضات"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءاً من الأول من يوليو المقبل. وتأتي قبل نحو ثلاثة أسابيع من ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 28 يناير الماضي الخطة المشار إليها وتقضي بأن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية التي احتلتها بعد حرب عام 1967. وكذلك ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

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