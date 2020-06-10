تونس تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا لليوم السابع على التوالي
تونس- (أ ش أ):
أعلنت تونس اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين في حدود 1087 حالة إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد يوم 2 مارس الماضي .
وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان أوردته وكالة الانباء التونسية، إنه تم إجراء 312 تحليلاً مخبريًا، من بينها 23 تحليلًا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 55891 شخصا ، مشيراً إلى استقرار حالة الشفاء عند 983 حالة، و 49 وفاة، و 55 إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
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