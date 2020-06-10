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"هونج كونج" تحدد 6 سبتمبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

02:17 م الأربعاء 10 يونيو 2020
"هونج كونج" تحدد 6 سبتمبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام

بكين – (أ ش أ):

حددت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة يوم السادس من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة للمجلس التشريعي.

وقال المتحدث باسم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة –في تصريح اليوم الأربعاء- إن القرار اتخذ بعد مراجعة الرئيسة التنفيذية للمنطقة للأحكام القانونية ذات الصلة المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات العامة، وفترة الترشيح السابقة على الانتخابات، والسوابق في الانتخابات العامة الماضية.

وأضاف المتحدث أن الرئيسة التنفيذية للمنطقة حددت 18 يوليو المقبل كموعد لنهاية عمل المجلس التشريعي الحالي، مع فتح الترشح للانتخابات العامة المقبلة خلال الفترة من 18 إلى 31 يوليو.

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