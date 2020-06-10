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وزير الدفاع السوداني يشيد بجهود الحركات المسلحة للوصول إلى سلام شامل

02:16 م الأربعاء 10 يونيو 2020
وزير الدفاع السوداني يشيد بجهود الحركات المسلحة للوصول إلى سلام شامل

اللواء الركن يس إبراهيم يس

الخرطوم- (أ ش أ):

أثنى وزير الدفاع السوداني الجديد اللواء الركن يس إبراهيم يس، على الجهود التي تبذلها الحركات المسلحة للوصول إلى اتفاق يُفضي إلى سلام شامل.

وعقد وفدا الحكومة السودانية ومسار دارفور للترتيبات الأمنية جلسة تفاوض اليوم الاربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور وزير الدفاع السوداني، ووفد لجنة الوساطة من دولة جنوب السودان برئاسة عضوها ضيو مطوك.

وعبر وزير الدفاع، لدي مخاطبته الجلسة، عن شكر الحكومة السودانية وتقديرها لجهود حكومة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت والوساطة برئاسة مستشاره للشئون الأمنية توت قلواك، لإنجاح مفاوضات السلام.

من جانبه، عبر عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك، عن أمله في أن تتوج جهود وزير الدفاع السوداني بتحقيق السلام، متمنيا له التوفيق في مهامه كوزير للدفاع.

من جهته، رحب معتصم صالح نيابة عن حركات مسار دارفور بمشاركة وزير الدفاع، معربا عن ثقتهم في أن قيادته لوفد الحكومة المفاوض في ملف الترتيبات الأمنية سيفضي إلى تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.

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