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راجستان الهندية تغلق حدودها مع تفشي كورونا

11:53 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
راجستان الهندية تغلق حدودها مع تفشي كورونا

الهند

نيودلهي- (أ ش أ):

أمرت السلطات بولاية "راجستان" الهندية اليوم الأربعاء بإغلاق حدود الولاية بالتزامن مع الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الولاية ستغلق حدودها مع ولايتي "هاريانا" و"البنجاب" لمدة أسبوع، وسجلت الولاية حتى الآن 11368 إصابة وذلك بعد رصد 123 حالة جديدة اليوم.

وأوضحت القناة أنه سيتم تقييد شتى أنواع التحركات من وإلى الولاية ووضع نقاط أمنية بمحطات القطار والمطارات وتتولى الشرطة إصدار تصاريح الدخول والخروج اللازمة حال الحاجة فيما سيتم إعفاء حالات الوفاة والعلاج فقط من التصاريح.

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