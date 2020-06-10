بلغاريا تسجل 79 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 2889 حالة
صوفيا- (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأربعاء، تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2889 حالة.
وأفاد مقر العمليات الوطني البلغاري- في بيان، أوردته وكالة أنباء "صوفيا" اليوم - أن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1099، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1623 شخصا.
وأوضح المقر أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 161 مريضا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة.
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