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"تويتر" و"سكوير" تقران 19 يونيو عطلة احتفالا بانتهاء العبودية في أمريكا

09:44 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
"تويتر" و"سكوير" تقران 19 يونيو عطلة احتفالا بانتهاء العبودية في أمريكا

جاك دورسي

واشنطن- (أ ف ب):

أعلن جاك دورسي الثلاثاء أن الشركتين اللتين يرأسهما، "تويتر" و"سكوير"، سيجعلان يوم 19 يونيو عطلة للموظفين فيهما احتفالا بنهاية العبودية في الولايات المتحدة.

وتصادف العطلة التي سميت "جونتينث" في 19 يونيو، يوم وصلت قوات الاتحاد إلى تكساس في 1865 مع رسالة مفادها أن الحرب الأهلية انتهت والعبودية انتهت وفقا لموقع "جون تينث" الذي استند إليه دورسي.

وكان الرئيس ابراهام لنكولن أصدر إعلان التحرير هذا قبل أكثر من عامين وقد دخل حيز التنفيذ في بداية العام 1863.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإن وصول قوات الاتحاد إلى تكساس وفر القوة اللازمة للتغلب على المقاومة هناك لتحرير العبيد.

وقال دورسي في تغريدة على تويتر أن "تويتر وسكوير سيجعلان 19 يونيو عطلة للموظفين في الولايات المتحدة". وأضاف أنه "يوم للاحتفال والتعليم والتواصل".

وأوضح في تغريدة أخرى أن "تويتر" و"سكوير" ستعملان على جعل يوم العطلة هذا مطبقا في البلدان الأخرى التي تملك فيها مقرّات.

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