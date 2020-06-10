هل يعود ظهور وباء كورونا إلى صيف 2019؟

واشنطن- (أ ف ب):

أظهرت دراسة أولية أجراها باحثون في جامعتي بوسطن وهارفرد أن ارتفاعا كبيرا في نسبة زيارات المستشفيات وعمليات البحث على الإنترنت المتعلقة بأعراض كورونا من مدينة ووهان الصينية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد يكون انتشر منذ أغسطس 2019.

رسميا، تم رصد الوباء في البداية في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان في ديسمبر 2019، ولكن الخبراء تحدثوا، في وقت لاحق، عن سلف وراثي للفيروس في منتصف نوفمبر 2019، وأشار تقرير في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن بيانات حكومية إلى أن أول مريض أو "المريض صفر" يمكن أن يعود إلى 17 نوفمبر.

ولكن فريقا بقيادة إيلاين نسويزي في جامعة بوسطن قام بتحليل 111 صورة ملتقطة من أقمار اصطناعية لووهان بين يناير 2018 وأبريل 2020، كما اكتشف أن عمليات بحث كثيرة عن أعراض مشابهة لأعراض كوفيد-19 أجريت على محرك البحث الصيني "بايدو".

وكتب مؤلفو الدراسة، التي لم تنشر بعد، "رصدت زيادة كبيرة في عدد السيارات المتوقفة في مرآب مستشفى ووهان بدءا من أغسطس 2019" وبلغت ذروتها في ديسمبر 2019".

ونظرا لأن الاستفسارات الخاصة بكلمة "سعال" ترتفع في مواسم الإنفلونزا السنوية، فقد تم البحث أيضا عن "أسباب الإسهال" الذي يعد أحد أعراض كوفيد-19 الأكثر تحديدا، وهنا، أوضح الفريق "في أغسطس، حددنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عن الإسهال التي لم تظهر في مواسم الإنفلونزا السابقة أو انعكست في بيانات البحث المتعلقة بالسعال".