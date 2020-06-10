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البرازيل: أكثر من 38 ألف وفاة ونحو 740 ألف إصابة حصيلة ضحايا كورونا

07:50 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
البرازيل: أكثر من 38 ألف وفاة ونحو 740 ألف إصابة حصيلة ضحايا كورونا

أرشيفية

برازيليا - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، الثلاثاء تسجيل 1272 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفا و406 حالات.

وأضافت الوزارة أن 739 ألفا و503 أشخاص أصيبوا بشكل إجمالي منذ بداية تفشي الفيروس.

وكان قاض بالمحكمة العليا قد أمر الحكومة بالبدء مجددا في نشر الأرقام الخاصة بالإصابات، بعد أن أعلنت مؤخرا عن توقفها عن ذلك.

وجاء توقف المسؤولين في البرازيل عن إعلان العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن تجاوزت أعداد الوفيات في البلاد إيطاليا لتصبح البرازيل حاليا ثالث أكبر دولة بها وفيات في العالم.

وقلل الرئيس اليميني جايير بولسونارو من مخاطر فيروس كورونا منذ بداية الوباء، ووصف الفيروس بأنه "إنفلونزا خفيفة" وقلل من الحاجة إلى فرض قيود خشية أن يؤدي الإغلاق إلى الإضرار باقتصاد البلاد.

وهدد بولسونارو يوم الجمعة بإنهاء عضوية البرازيل في منظمة الصحة العالمية واتهمها بـ"التحيز الأيديولوجي".

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