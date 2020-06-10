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تويتر تعلن 19 يونيو عطلة في ذكرى إعلان تحرير العبيد

02:54 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
تويتر تعلن 19 يونيو عطلة في ذكرى إعلان تحرير العبيد

شركة تويتر

واشنطن - (د ب أ):
أعلن جاك دورسي ، مؤسس شركة "تويتر" ورئيسها التنفيذي، عن تخصيص يوم 19يونيو ليكون عطلة على مستوى الشركة في ذكرى إعلان تحرير العبيد، الذي حرر ملايين الأمريكيين من أصول أفريقية الذين تم استعبادهم في ستينيات القرن التاسع عشر.

وقال دورسي في تغريدة إن تلك العطلة ستكون في شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إلى جانب شركة "سكوير" للدفع عبر الهواتف المحمولة "للاحتفال والتعليم والترابط".

ويتم الاحتفال بـ 19 يونيو كيوم للقضاء على العبودية، وهي ما يعتبره الأمريكيون "يوم الاستقلال الثاني".

وأصدر الرئيس أبراهام لينكولن إعلان التحرر في أول يناير 1863، الذي أنهى العبودية ظاهريا في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تنفيذ الإعلان علنا إلا 19 يونيو 1865 في ولاية تكساس الأمريكية.

ويأتي إعلان دورسي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة موجة احتجاجات بسبب عنف الشرطة على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي من أصول أفريقية.

شركة تويتر إعلان تحرير العبيد جاك دورسي أفريقيا

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