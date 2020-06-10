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أحفاد عمر المختار يردّون على أردوغان: سنطرد جنودك من ليبيا

12:23 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
أحفاد عمر المختار يردّون على أردوغان: سنطرد جنودك من ليبيا

رجب طيب إردوغان

وكالات

استنكرت قبيلة المنفة الليبية العربية، التي ينحدر منها الزعيم الليبي الراحل قائد الجهاد في البلاد عمر المختار، استخدام الرئيس التركي رجب أردوغان لإسم قائد الجهاد، لشرعنة حرب تركيا في ليبيا بعد تصريحاته اليوم.

وذكرت القبيلة في بيان صادر عن مركزها بمنكقة بير الأشهب، إنها تترقب ما يحدث في ليبيا من انتهاكات وجرائم ترتقى إلى جرائم حرب على يد من أسمته بقائد الغزو التركي رجب أردوغان، وعلى ما صرح به اليوم عن استمرار مواصلته تقديم الدعم لأحفاد عمر المختار في حربهم ضد الإرهابيين الوافدين إلى البلاد من كل حدب وصوب.

واستنكرت القبيلة بأشد العبارات تصريحات أردوغان، مؤكدة أن طائرات تركيا هي من تقتل أحفاد عمر المختار الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان أردوغان الذي وصفته بأنه مختل محلل الدعارة والإنحلال والفجور.

وأبدت القبيلة استغرابها من جرأة أردوغان على الإدلاء بهذه التصريحات خاصة وأنه وفقًا للبيان هو من يرسل آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب للقتال في ليبيا لأنه لم يجد أحدًا من أحفاد المختار الذي يذكره اليوم مستعد للقتال لأجله ولأجل مشروعه الظلامي بالمنطقة.

وأكد البيان أنه حاري تسخير كافة الإمكانيات لطرد الغزو التركي كما فعل المختار مع الإيطاليين.

أعلن البيان دعم القبيلة للمبادرة المصرية للسلام في ليبيا، وطالب مصر بالمضي قدما والقيام بواجب الأخوة والجوار ضد هذا الغزو العثماني متكامل الأركان.

أردوغان أحفاد عمر المختار ليبيا تركيا

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