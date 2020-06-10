قسّ ينتقد ترامب في جنازة فلويد: الشر يكمن في المناصب الرفيعة

واشنطن - (د ب أ):

تجمع مئات المشيعين بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لتشييع جنازة جورج فلويد (46 عاما) الذي أثار موته على يد شرطي ، حركة على مستوى البلاد من أجل الإصلاحات.

ومن بين الأشخاص الذين يحضرون الحدث الذي يقتصر حضوره على من يحملون دعوات فقط، مشاهير وسياسيون، وكذلك عائلات العديد من السود الذين لقوا حتفهم أثناء حوادث مع الشرطة في مدن بجميع أنحاء البلاد.

ووجه القس آلفريد شاربتون انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب خلال كلمة رثاء ألقاها خلال جنازة جورج فلويد، حيث شجب العنصرية باعتبارها "مشكلة نظامية مؤسسية" تعود إلى العبودية.

ووجه القس الاتهام إلى الرئيس ترامب بالسعي فقط لمعرفة كيفية وقف الاحتجاجات بدلاً من السعي لمعرفة كيفية وقف الوحشية.

وقال: "أنت تخطط لكيفية تلفيق القصة بدلا من كيفية تحقيق العدالة"، مشيرا إلى أن الشر يقبع فى "الشر في المناصب الرفيعة المؤثرة ". واستخدم العبارة عدة مرات، متهما ترامب بتفريق المتظاهرين بعنف بالقرب من البيت الأبيض حتى يتمكن من "استخدام نسخة من الإنجيل كأداة دعم".

وعلى الرغم من اقتصار حضور المراسم على من يحملون دعوات فقط، تم بث الحدث مباشرة، وسط اهتمام وطني وعالمي واسع النطاق.