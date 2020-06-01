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سنغافورة: عدوى كورونا خارج مهاجع العمال انخفضت إلى الصفر

10:58 م الإثنين 01 يونيو 2020
سنغافورة: عدوى كورونا خارج مهاجع العمال انخفضت إلى الصفر

فيروس كورونا في سنغافورة

سنغافورة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الاثنين، انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خارج مهاجع العمال المهاجرين المتضررة بشدة

إلى الصفر في أول يونيو، فيما تعد المرة الأولى التي لم يتم فيها تسجيل أي حالات منذ أن فرضت الدولة المدينة حالة الإغلاق الجزئي في أوائل أبريل الماضي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الوزارة قولها، إن هناك 408 إصابات جديدة بين العمال الذين يعيشون في المرافق حتى أول يونيو الجاري

وانخفضت عدوى الفيروس المميت في مجتمع سنغافورة

تدريجيا منذ بدء إجراءات الإغلاق الجزئي في 7 أبريل الماضي .

وشهدت عملية ما يسمى بـ "قطع دائرة العدوى" التي ستبدأ عملية تخفيف للقيود على ثلاث مراحل في 2 يونيو، إغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل بالتزامن مع مستويات عالية من الفحوصات و إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.

وقالت الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنها تعتزم

بناء مرافق إضافية للعمال الأجانب بمعايير أفضل، حيث تقع بعضها بالقرب من المناطق السكنية في الدولة المدينة.

سنغافورة وزارة الصحة في سنغافورة فيروس كورونا العمال المهاجرين

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