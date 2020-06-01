الصحة العالمية: كورونا لم يصل بعد لذروته في أمريكا الجنوبية والوسطى

جنيف - (د ب أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن وباء فيروس كورونا المستجد، لم يصل بعد لذروته في أمريكا الجنوبية والوسطى، مضيفة أنها لا تستطيع أن تنبأ بموعد حدوث هذا.

وقال مايكل ريان الخبير في منظمة الصحة العالمية "أمريكا الجنوبية والوسطى، بشكل خاص، أصبحتا مناطق عدوة متفاقمة".

وتابع "لا أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة العدوى. وفي هذه المرحلة لا أستطيع أن أتنبأ متى سيحدث ذلك"

وأوضح أن البرازيل وبيرو وتشيلي والمكسيك هي الدول التي تشهد أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن دول المنطقة "تحتاج دعمنا، إنها تحتاج تضامننا".

واكد أن هناك نماذج جيدة لدول تكافح فيها الحكومة والمجتمع ضد الفيروس في حين هناك دول أخرى تعاني من حالة من "الضعف"، دون تحديد دول معينة.

وقد تعرض الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لانتقادات شديدة بسبب تجنبه اتخاذ إجراءات لفرض قيود على الاقتصاد والمجتمع. وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.