أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

عمدة نيويورك يفتخر بابنته بعد اعتقالها في الاحتجاجات الأخيرة

09:32 م الإثنين 01 يونيو 2020
عمدة نيويورك يفتخر بابنته بعد اعتقالها في الاحتجاجات الأخيرة

عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو

نيويورك - (د ب أ)

قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، إنه يفتخر بابنته عقب إلقاء القبض عليها خلال مشاركتها في احتجاجات ضد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بينما كان يضع شرطي أبيض ركبته على عنقه لنحو تسع دقائق في مدينة مينيابولس الواقعة بولاية مينيسوتا، الأسبوع الماضي.

وقد أكد دي بلاسيو، التقارير التي أفادت باحتجاز ابنته كيارا خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة احتجاجا على مقتل فلويد.

وأشار عمدة نيويورك، إلى عمر ابنته، وقال إنها لم تطلب الإذن منه للمشاركة في الاحتجاجات.

وأضاف دي بلاسيو: "أنا فخور بها لأنها تهتم بالأمر كثيرًا، وكانت على استعداد للذهاب إلى الخارج والقيام بشيء حيال ذلك".

وأوضح دي بلاسيو أن "ابنته تعتقد أن كل ما فعلته كان بروح الاحتجاج السلمي والدال على الاحترام".

وتم القبض على أكثر من 300 شخص في مدينة نيويورك ليلة أول أمس السبت.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن كيارا دي بلاسيو كانت ضمن مجموعة من المحتجين رفضوا إفساح الطريق، في حين أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن أحدى النقابات الشرطية كشفت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن التفاصيل الشخصية لابنة عمدة نيويورك.

وقد تم إزالة هذا المنشور الذي يتضمن التفاصيل الشخصية لكيارا، لمخالفته قواعد تويتر للتواصل الاجتماعي.

بيل دي بلاسيو نيويورك جورج فلويد ولاية مينيسوتا

الخبر التالى:

الصحة العالمية: كورونا لم يصل بعد لذروته في أمريكا الجنوبية والوسطى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 26384

    عدد المصابين

  • 6447

    عدد المتعافين

  • 1005

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6330069

    عدد المصابين

  • 2883711

    عدد المتعافين

  • 376005

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تجاوزنا ألف حالة وفاة.. الصحة: 1399 حالة جديدة فيروس كورونا