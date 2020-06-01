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رئيس كوريا الجنوبية يقبل دعوة ترامب للمشاركة في قمة السبع

09:30 م الإثنين 01 يونيو 2020
رئيس كوريا الجنوبية يقبل دعوة ترامب للمشاركة في قمة السبع

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن

سول - (د ب أ)

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اليوم الاثنين، عن رغبته في حضور قمة مجموعة السبع المقبلة كضيف، حسبما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تستضيف بلاده القمة .

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن القمة، التي تجمع عادة قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والولايات المتحدة، سيتم تأجيلها إلى سبتمبر المقبل، وأنه يخطط لدعوة العديد من الدول غير الأعضاء ، ومن بينها كوريا الجنوبية.

قال المكتب الرئاسي في سول إن مون شكر ترامب على الدعوة خلال محادثة هاتفية اليوم الاثنين ، وأعرب إستعداده لقبولها .

وقال المكتب إن المحادثة جاءت بمبادرة من جانب ترامب.

أما الدول غير الأعضاء التي ستتم دعوتها فهي روسيا وأستراليا والهند.

وكان ترامب قد سأل مون عن رأيه في فكرة عقد القمة في شكل موسع ، ونقل عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله إن ذلك سيكون "حدثا هاما" في التحضير لعصر ما بعد فيروس كورونا المستجد وأن الشكل الحالي كان في حدودها.

وقال المكتب إن ترامب ومون ناقشا أيضا دعوة البرازيل.

وقال مون، وفقا للبيان، إنه بسبب حجم سكانها واقتصادها وتمثيلها الإقليمي، فإن البرازيل تستحق أن تكون حاضرة في القمة.

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