الجيش الليبي: القوات الجوية تقصف مناطق غريان جنوب غرب طرابلس

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات الجوية تقوم بمظلة جوية وتقصف مناطق غريان إلى منطقة بير غنيم وحوش 60 باتجاه العزيزية.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن عملية استعادة مدينة الأصابعة غربي ليبيا، بدأت منذ عدة أيام.

وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى مدينة الأصابعة غرب البلاد.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى بيان صحفى إن قوات الجيش الوطنى الليبى تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة فى المدينة بعد محاولاتها الإغارة على تمركزات الجيش الليبى.

كان المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربى ليبيا، مجددا تأكيده على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركى فى ليبيا.

وقال المسماري، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، "إن الجيش الوطنى الليبى دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على الميليشيات ، وإن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها فى الأصابعة، كما أن محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل".