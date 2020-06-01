الحكومة اللبنانية تنفي تبنيها قانون "قيصر" الأمريكي

بيروت - (د ب أ)

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، أنها بصدد دراسة تأثير قانون" قيصر" الأمريكي على لبنان، نافيةً تبنيها هذا القانون.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة اللبنانية: "أوردت بعض وسائل الإعلام خبراً عن توزيع قانون قيصر للعقوبات الأمريكية خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وعن تبني الحكومة لهذا القانون".

وأضاف البيان: "الحقيقة هي أن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد. ولم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لهذا القانون".

وكانت صحيفة "الأخبار "المحلية قد أوردت في عددها الصادر اليوم أن نائبة رئيس الحكومة، ووزيرة الدفاع زينة عكر قد وزرعت، يوم الجمعة الماضي، على زملائها في جلسة لمجلِس الوزراء "مجموعة أوراق تتضمّن الترجمة العربية لنصّ قانون قيصَر الأمريكي، طالبةً منهم الاطلاع عليه، لأن على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق".

يذكر أن الكونجرس الأمريكي أقر قانون "قيصر " في كانون ديسمبر 2019، حيث ينص هذا القانون على معاقبة كل من يقدّم أي مساعدة أو أي دعم أو أي تواصل مع النظام في سوريا.