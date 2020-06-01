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أثينا تحذر تركيا من التنقيب عن الغاز بالقرب من الجزر اليونانية

06:56 م الإثنين 01 يونيو 2020
أثينا تحذر تركيا من التنقيب عن الغاز بالقرب من الجزر اليونانية

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس

أثينا - (د ب أ)

حذرت اليونان، اليوم الاثنين، تركيا من إرسال سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جزر رودس وكارباثوس وكريت.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إن اليونان مستعدة لمواجهة مثل هذا "الاستفزاز" وجها لوجه.

وحددت تركيا تحركاتها في الجريدة الرسمية لحكومتها في أواخر الشهر الماضي ،وهي تنبع من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس مع تركيا في نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يناير الماضي إن أعمال التنقيب ستبدأ "في أقرب وقت ممكن".

وفقا لليونان ، فإن اتفاق ترسيم الحدود البحرية ينتهك القانون البحري الدولي.

وترى أثينا أن تركيا وليبيا انتهكتا الجرف القاري اليوناني جنوب جزيرة كريت في اتفاقهما.

مع ذلك، فإنه وفقا لتركيا، ليس لدى كريت جرف قاري بخلاف مياه إقليمية.

ويشتبه في وجود احتياطيات غنية من الغاز الطبيعي جنوب الجزيرة اليونانية.

يذكر أن اليونان وتركيا عضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وترى قبرص وإسرائيل ومصر ، أن الاتفاق التركي الليبي المثير للجدل ينتهك مصالحهم ويتعارض مع القانون الدولي .

وزير الخارجية اليوناني أثينا تركيا التنقيب عن الغاز الجزر اليونانية

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