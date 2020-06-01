ترامب يبلغ بوتين بفكرة عقد قمة مجموعة السبع الكبرى في واشنطن

وكالات

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بفكرة عقد قمة لدول "G7" في الولايات المتحدة بمشاركة روسيا.

واعتبر الرئيسان أن اتفاق تخفيض النفط لمنظمة "أوبك +" يساهم في إعادة الطلب على النفط، ويؤكدان على أهمية تفعيل الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي، وفقًا لبيان الكرملين.

وهنأ بوتين، ترامب على نجاح إطلاق صاروخ للفضاء في تعاون بين وكالة ناسا وشركة أسبيس إكس، على متنها رائدي فضاء في رحلة لمحطة الفضاء الدولية.

وشكر بوتين، نظيره الأمريكي، على أجهزة التنفس الصناعي التي قدمها لروسيا لمكافحة وباء كورونا المستجد.