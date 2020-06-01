بوتين يصادق على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

موسكو- (د ب أ):

أفادت وكالة "تاس" للأنباء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الأول من يوليو القادم.

وقال بوتين خلال اجتماع متلفز: "هذا الموعد مثالي"، في إشارة إلى المقترح الذي قدمته مفوضية الانتخابات في روسيا.

ويهدف الاستفتاء إلى الحصول على موافقة الناخبين على تغييرات واسعة النطاق في الدستور الروسي، ومن بينها مادة تسمح لبوتين بإعادة ترشيح نفسه للرئاسة.

وكان من المقرر إجراء الاستفتاء في ابريل الماضي، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب جائحة كورونا.