وزير إيراني: حماية صحة الإنسان أهم من حماية البيئة

طهران- (د ب أ):

قال وزير الصحة الإيراني إنه يعتقد أنه في الوقت الذي يستمر فيه تفشي وباء كورونا، فإن حماية صحة الإنسان تعتبر أهم من حماية البيئة.

ويأتي تعليق الوزير سعيد نمكي على خلفية الخلاف المتعلق بفرض لوائح مرور في العاصمة طهران.

وترغب المدينة في إعادة فرض قيود على المركبات للحد من التلوث، ولكن نمكي قال إن المواطنين سيحظون بحماية أكبر من الاصابة بفيروس كورونا إذا ظلوا داخل سياراتهم، بدلا من استعمال المواصلات العامة التي عادة ما تكون مزدحمة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن نمكي القول إن السيطرة على تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) له أولوية على حماية البيئة أو الحد من تلوث الهواء.

وأضاف: "لقد سيطرنا على الفيروس في 27 محافظة (من أصل 31)، ولا يجب أن نخاطر بهدف في الدقيقة 90 من خلال هذا النوع من المناقشات".

يذكر أن هناك أكثر من 7800 شخص لقوا حتفهم إثر إصابتهم بفيروس كورونا خلال آخر 101 يوم بإيران؛ وقد سجلت البلاد أكثر من 154 ألف إصابة بالفيروس