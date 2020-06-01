أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وزير إيراني: حماية صحة الإنسان أهم من حماية البيئة

04:38 م الإثنين 01 يونيو 2020
وزير إيراني: حماية صحة الإنسان أهم من حماية البيئة

سعيد نمكي

طهران- (د ب أ):

قال وزير الصحة الإيراني إنه يعتقد أنه في الوقت الذي يستمر فيه تفشي وباء كورونا، فإن حماية صحة الإنسان تعتبر أهم من حماية البيئة.

ويأتي تعليق الوزير سعيد نمكي على خلفية الخلاف المتعلق بفرض لوائح مرور في العاصمة طهران.

وترغب المدينة في إعادة فرض قيود على المركبات للحد من التلوث، ولكن نمكي قال إن المواطنين سيحظون بحماية أكبر من الاصابة بفيروس كورونا إذا ظلوا داخل سياراتهم، بدلا من استعمال المواصلات العامة التي عادة ما تكون مزدحمة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن نمكي القول إن السيطرة على تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) له أولوية على حماية البيئة أو الحد من تلوث الهواء.

وأضاف: "لقد سيطرنا على الفيروس في 27 محافظة (من أصل 31)، ولا يجب أن نخاطر بهدف في الدقيقة 90 من خلال هذا النوع من المناقشات".

يذكر أن هناك أكثر من 7800 شخص لقوا حتفهم إثر إصابتهم بفيروس كورونا خلال آخر 101 يوم بإيران؛ وقد سجلت البلاد أكثر من 154 ألف إصابة بالفيروس

سعيد نمكي طهران إيران

الخبر التالى:

بوتين يصادق على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 24985

    عدد المصابين

  • 6037

    عدد المتعافين

  • 959

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي: مصر فعليا 117 ألف إصابة كورونا وفق النموذج الافتراضي