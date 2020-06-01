روسيا تتسلم طلبات من دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بخصوص عقار ضد كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف، تسلم بلاده طلبات من دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بخصوص عقار "أفيفافير" الروسي لعلاج فيروس كورونا.

وقال دميتريف، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنه بعد تلبية الاحتياجات الروسية سيكون من الممكن التصدير إلى الخارج، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلبات من دول في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مضيفا أنه يمكن لروسيا أن تصبح دولة مصدرة لهذا الدواء.

يشار إلى أن عقار "أفيفافير" يتم إنتاجه في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس عقار "فافيبيرافير" الياباني، الذي استُخدم عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وقد أظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية عدم رصد أي آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

يُذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.