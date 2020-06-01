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روسيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

03:53 م الإثنين 01 يونيو 2020
روسيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

موسكو - أ ش أ
أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 9 آلاف و35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع الإجمالي إلى 414 ألفاً و878 شخصًا.
وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن 4 آلاف و855 شخصاً توفوا في روسيا حتى الآن جرّاء الفيروس.
وكان مركز مكافحة الفيروسات التاجية في روسيا قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه سجل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا التاجي في العاصمة موسكو خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي حالات الوفاة في المدينة إلى 2553 شخصا.

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