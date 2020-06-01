المرصد: شهر مايو سجل أقل حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ بداية الاحتجاجات

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بأن شهر مايو الماضي سجل أقل حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 .

وأوضح المرصد أن الشهر الماضي شهد مقتل 71 مدنيا، بينهم سبعة أطفال دون سن الثامنة عشر وسبع سيدات.

وبشكل عام، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 291 شخصا خلال شهر مايو الماضي، منهم 89 من قوات النظام و34 من العناصر الموالية للنظام، إلى جانب 33 من تنظيمات إسلامية متشددة و13 من قوات سورية الديمقراطية.