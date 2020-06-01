السودان يُجري مسحا عشوائيا بالخرطوم لتحديد مدى انتشار كورونا
الخرطوم - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن إجراء مسح عشوائي بالأحياء السكنية في الخرطوم، يبدأ اليوم، بغرض معرفة مدى انتشار فيروس كورونا وسط المجتمعات، لتحديد السياسات المناسبة للحد من انتشار الفيروس ومحاربته.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أنه سيتم أخذ عينات عشوائية من شرائح مستهدفة بمناطق متفرقة في ولاية الخرطوم، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.
وسجل السودان ٥٠٢٦ حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها ٢٨٦ وفاة، و ١٤٢٣ حالة شفاء، علما بأن العاصمة هى الأعلى في معدلات الاصابة بعدد ٣٩٦٥ حالة.
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