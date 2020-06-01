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عمدة لندن يحث الحكومة البريطانية على تمديد الفترة الانتقالية لمغادرة الاتحاد الأوروبي

03:20 م الإثنين 01 يونيو 2020
عمدة لندن يحث الحكومة البريطانية على تمديد الفترة الانتقالية لمغادرة الاتحاد الأوروبي

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):

حث عمدة لندن صديق خان اليوم الاثنين حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالتفاوض بشأن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وطلب خان من وزير شؤون بريكست في حكومة جونسون، مايكل جوف، "تنحية الأيديولوجية السياسية جانبا" وتمديد المفاوضات مع بروكسل، التي من المقرر استئنافها بعد غد الثلاثاء.

وذكر خان، السياسي المنتمي لحزب العمال المعارض، في تغريدة على تويتر ان "آخر شيء تحتاجه بلادنا ونحن نحاول إيجاد طريقة للتقدم فيما يتعلق بالجائحة (كورونا) هو المزيد من الفوضى والغموض".

وقال: "لقد قمت بحث الحكومة على طرح الأيديولوجية السياسية جانبا واتباع المسار الواقعي عبر السعي إلى تمديد مفاوضات بريكست".

غادرت بريطانيا التكتل رسميا في 31 يناير بعد أن صوتت أغلبية ضئيلة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري عام 2016 .

ولم يتغير الكثير خلال الفترة الانتقالية المخطط لها التي تستغرق 11 شهرا والتي تعهد جونسون بعدم تمديدها، على الرغم من عدم إحراز تقدم في المحادثات التي طغت عليها أزمة الوباء.

وصرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشيل بارنييه لصحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها للمفاوضات بشأن التجارة المستقبلية والترتيبات الأخرى.

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