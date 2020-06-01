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إسبانيا تعتزم سحب قواتها من قاعدة عسكرية كبرى في العراق

03:20 م الإثنين 01 يونيو 2020
إسبانيا تعتزم سحب قواتها من قاعدة عسكرية كبرى في العراق

القوات الاسبانية- ارشيفية

مدريد - أ ش أ
ذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن إسبانيا تعتزم سحب قواتها هذا الصيف، من قاعدة /جران كابيتان/ في بسماية بالعراق، أهم قاعدة عسكرية للإسبان في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها "إن سحب القوات يأتي نظرا لإتمام تلك القاعدة لمهمتها"، حيث كانت /جران كابيتان/ إحدى مراكز "بناء قدرات الحليف" التي يديرها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وكانت القاعدة معنية بتدريب قوات الأمن العراقية.
ووفقا لصحيفة "إل باييس"، يوجد 530 جنديا إسبانيا في العراق، تمركز 350 منهم في قاعدة (بسماية) قبل تفشي جائحة "كورونا".

هذا المحتوى من

Asha
إسبانيا العراق مدريد

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