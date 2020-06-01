رئيس وزراء تايلاند: إجراء تعديل وزاري ليس بالأمر الضروري حاليا

بانكوك- (د ب ا):

قال رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوشا إن إجراء تعديل وزاري ليس أمرا ضروريا بعد، وذلك ردا على تساؤلات بشأن الاستقالات في أكبر حزب بالائتلاف الحكومي الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوشا القول إن الاستقالات تتعلق بالحزب، وليس لها علاقة به.

وقال ثاناكورن وانجبونكونشانا، المسؤول بوزارة المالية إن التغيرات التي شهدها الحزب لن تؤثر على دور رئيس الحزب اوتاما سافانايانا كوزير للمالية.

وكان البرلمان التايلاندي قد وافق أمس الأحد على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون بات (60 مليار دولار) لمواجهة الركود، ولكن ظهرت انقسامات في الائتلاف الحاكم حول كيفية مراقبة البرنامج.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن نواب البرلمان صوتوا لصالح حزمة التحفيز. ودعم حزبان رئيسيان في الائتلاف الحاكم دعوات المعارضة لرقابة أقوى على البرنامج.

وقال الحزبان "بهوم جاي تاي" و"الديمقراطي" إن هناك حاجة إلى تشكيل لجنة جديدة لمراقبة الإنفاق، وهي خطوة اعتبرها أكبر عضو في الائتلاف، وهو حزب "بالانج براتشارات"، غير ضرورية.

وتقول المعارضة إن تحالف رئيس الوزراء المدعوم من الجيش والذي يضم أكثر من 10 أحزاب قد يتحطم وسط النزاعات الداخلية التي أشعلها الانهيار الاقتصادي الناجم عن أزمة وباء كورونا.