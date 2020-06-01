العراق: مقتل وإصابة 4 في تفجير بنينوى
بغداد - أ ش أ
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة أربعة أشخاص بين قتيل وجريح بتفجير في مخمور في مدينة الموصل بمحافظة نينوى .
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة إلى فوج مغاوير الفرقة ١٤ خلال تفتيش منطقة جبل كراو ضمن قاطع مخمور، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح اثنين آخرين".
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