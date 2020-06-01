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الشرطة تعلن مقتل مسلح مشتبه به في جنوب إندونيسيا

12:10 م الإثنين 01 يونيو 2020
الشرطة تعلن مقتل مسلح مشتبه به في جنوب إندونيسيا

ارشيفيه

جاكرتا- (د ب ا):

قالت الشرطة إن مسلحا إسلاميا مشتبها به اقتحم مركز شرطة في إقليم كاليمانتان بجنوب إندونيسيا اليوم الاثنين، وقتل شرطيا بسيف، قبل أن يتم قتله.

وقال محمد رفاعي المتحدث باسم شرطة الإقليم إن الرجل أضرم النار في سيارة تابعة للشرطة، قبل أن يهاجم رجال الشرطة بسيف في هجوم قبل الفجر استهدف مركز الشرطة في منطقة ساوث داها.

وأضاف أن شرطيا أصيب في الهجوم.

وأوضح أن رجال الشرطة أطلقوا النار بعد ذلك على المهاجم، الذي توفى لاحقا متأثرا بجراحه في المستشفى.

وأشار المتحدث إلى أن رجال الشرطة عثروا على علم يحمل رمز تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في حقيبة المهاجم.

ويشار إلى أن إندونيسيا تعرضت لسلسلة من الهجمات الارهابية منذ عام 2000، حيث نفذ أحدث الهجمات مسلحو داعش.

إندونيسيا إقليم كاليمانتان داعش الهجمات الارهابية

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