الشرطة تعلن مقتل مسلح مشتبه به في جنوب إندونيسيا

جاكرتا- (د ب ا):

قالت الشرطة إن مسلحا إسلاميا مشتبها به اقتحم مركز شرطة في إقليم كاليمانتان بجنوب إندونيسيا اليوم الاثنين، وقتل شرطيا بسيف، قبل أن يتم قتله.

وقال محمد رفاعي المتحدث باسم شرطة الإقليم إن الرجل أضرم النار في سيارة تابعة للشرطة، قبل أن يهاجم رجال الشرطة بسيف في هجوم قبل الفجر استهدف مركز الشرطة في منطقة ساوث داها.

وأضاف أن شرطيا أصيب في الهجوم.

وأوضح أن رجال الشرطة أطلقوا النار بعد ذلك على المهاجم، الذي توفى لاحقا متأثرا بجراحه في المستشفى.

وأشار المتحدث إلى أن رجال الشرطة عثروا على علم يحمل رمز تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في حقيبة المهاجم.

ويشار إلى أن إندونيسيا تعرضت لسلسلة من الهجمات الارهابية منذ عام 2000، حيث نفذ أحدث الهجمات مسلحو داعش.